Lust und Frust für Hertha-Nationalspieler: Jovetic wieder da

Für Herthas Nationalspieler muss die Konzentration nun wieder dem Abstiegskampf gelten. Bei ihren Ländermannschaften erlebten einige bittere Enttäuschungen, andere feierten Erfolge. Ein Leistungsträger stand am Mittwoch schon wieder auf dem Trainingsplatz.

Die Nationalspieler von Hertha BSC reisen mit Lust und Frust von der Länderspielreise ins Kurz-Trainingslager des Fußball-Bundesligisten im nordrhein-westfälischen Harsewinkel. Stürmer Stevan Jovetic war am Mittwochmorgen schon wieder im Training dabei, wie auf einem Video auf Herthas Twitter-Account zu sehen war. Der Montenegriner war am Montag beim 1:0-Erfolg über Griechenland in der ersten Halbzeit zum Einsatz gekommen.

In Harsewinkel bereitet sich der abstiegsgefährdete Bundesligist auf das anstehende Auswärtsspiel am Samstag bei Bayer Leverkusen (15.30 Uhr/Sky) vor. Am Mittwochvormittag wurden dabei zunächst Torschüsse und das Verlagern des Spiels auf den anderen Flügel trainiert. Gute Laune hatte offenbar Kevin-Prince Boateng, der ein Motorengeräusch imitierte, während er auf den Trainingsplatz lief. Am Nachmittag stand für die Profis eine weitere Trainingseinheit an.

Für einige von Herthas Nationalspielern standen in den vergangenen Tagen wichtige Pflichtspiele an. Marton Dardai machte beim 1:0-Erfolg von Deutschlands U21 einen großen Schritt in Richtung Europameisterschaft und benötigt noch einen Punkt aus den letzten beiden verbliebenen Spielen zur Qualifikation. Etwas mehr Arbeit vor sich hat Jurgen Ekkelenkamp mit der niederländischen U21-Auswahl. Trotz des 2:0-Erfolgs über die Schweiz liegt die Nachwuchs-Elftal noch zwei Zähler hinter den Eidgenossen, hat aber auch ein Spiel weniger ausgetragen.

Dongjun Lee kann sogar auf eine WM-Teilnahme in Katar hoffen. Der nachnominierte Außenspieler verlor mit Südkorea im abschließenden Qualifikationsspiel zwar mit 0:1 gegen die Vereinigten Arabischen Emirate, Südkorea hatte sich aber schon vorzeitig qualifiziert. Dagegen ist der WM-Traum von Ishak Belfodil in letzter Sekunde zerplatzt. Algerien verlor in der vierten Minute der Nachspielzeit der Verlängerung gegen Kamerun mit 1:2, nachdem die Nordafrikaner in der 118. Minute den Ausgleich erzielt hatten, der zur Qualifikation für Katar nach dem 1:0-Hinspielerfolg in Kamerun gereicht hätte. Belfodil selbst kam erst in den letzten beiden Minuten der Nachspielzeit zum Einsatz.

Ebenfalls gescheitert sind Linus Gechter und Anton Kade bei der Qualifikation zur U19-EM. Im Turnier mit Italien, Belgien und Finnland belegte die deutsche Auswahl mit zwei Remis nur den letzten Platz. Mit Erfolgserlebnissen aus Freundschaftsspielen kehrten neben Jovetic auch Fredrik Björkan und Dedryck Boyata zurück. Björkan spielte bei Norwegens 9:0-Sieg über Armenien durch, Boyata stand beim 3:0-Erfolg über Burkina Faso nicht im Kader der Belgier. Laut Hertha ist der Innenverteidiger nicht verletzt.

Nachdem die Berliner das erste Bundesligaspiel nach der Ernennung von Felix Magath zum Cheftrainer mit 3:0 gegen Hoffenheim gewonnen haben, muss man nun gegen den nächsten schweren Gegner ran. Vor der Partie beim Tabellendritten aus Leverkusen steht der Hauptstadtclub auf Relegationsrang 16.

