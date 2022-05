Union in Freiburg: Außergewöhnlich trifft sensationell

Kult sind beide Vereine. Union wie auch Freiburg spielen derzeit zudem ihre beste Saison. Am vorletzten Spieltag können sie die Weichen stellen, in welchem europäischen Wettbewerb sie nächstes Jahr spielen.

Die Ansprüche wachsen beim 1. FC Union Berlin immer höher. Bis vor vier Spieltagen hatte der Ligaverbleib offiziell die höchste Priorität, zwei Spieltage vor dem Saisonende soll es mindestens der erneute Einzug in die Conference League sein. "Wenn Du zwei Spieltage vor Schluss Siebter bist, dann musst Du dir das verdient haben. Geschenkt haben wir das nicht bekommen", sagte Trainer Urs Fischer auf der Pressekonferenz am Donnerstag vor dem Spiel beim SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Sein Team habe bisher Außergewöhnliches geleistet, betonte Fischer vor dem Duell der beiden Kultvereine, "aber es ist noch nicht ganz vorbei". Um den siebten Platz abzusichern, der zur Qualifikation zur Conference League berechtigt, benötigt Union noch zwei Punkte aus den Spielen in Freiburg und beim Saisonfinale gegen den VfL Bochum. Ein gewisser Druck sei deshalb vorhanden, "weil noch etwas möglich ist", sagte Fischer. Fünf Zähler liegen die Köpenicker, die mit 51 Punkten bereits ihre zuvor beste Saison in der vergangenen Spielzeit (50 Zähler) übertroffen haben, vor dem Achten aus Hoffenheim.

Fischer agiert aber genauso vorsichtig wie zuvor im Kampf um den Klassenverbleib, dessen Ziel der Schweizer erst mit Erreichen der 40-Punkte-Marke erfüllt sah. "Wir tun gut daran, uns nicht aufs letzte Spiel zu verlassen, sondern wollen auch in Freiburg punkten", sagte Fischer.

Doch auch Gegner Freiburg hat mit 55 Punkten seinen Rekord schon eingestellt und befindet sich als Tabellenvierter auf dem Kurs in die Champions League. "Sie spielen sensationell, da ziehe ich den Hut. Sie zeigen Konstanz über all die Spieltage und konnten immer reagieren, sehr solidarisch geschlossen. Es ist unheimlich schwierig, gegen sie zu spielen", sagte Fischer über das Team, das in den vergangenen elf Ligaspielen nur eine Niederlage kassiert hat. "Sie stehen zu Recht im DFB-Pokalfinale wie auch im Rennen um die internationalen Plätze."

Doch auch die seit fünf Spieltagen ungeschlagenen Unioner können mit gestärkter Brust auflaufen. Mit 13 Punkten sammelte keine andere Mannschaft im Oberhaus im April so viele Zähler wie Union. Mit einem Erfolg im Breisgau – in bisher sechs Spielen in den vergangenen drei Jahren verlor Union nur einmal bei drei Siegen und zwei Remis – könnte Union den Abstand zum Fünften Leipzig sowie zum Tabellensechsten aus Köln verkürzen, die bisher drei beziehungsweise einen Zähler mehr als die Berliner aufweisen.

Fischer, der weiterhin auf den erkrankten Timo Baumgartl verzichten muss, fordert ein weiteres Mal Außergewöhnliches von seiner Mannschaft, um mit einem oder drei Punkten im Gepäck die Heimreise anzutreten. "Die Statistik kenne ich nicht. Aber Du brauchst ein außerordentliches Spiel und eine außerordentliche Leistung über 90 Minuten, um bestehen zu können", sagte er.

(Von Thomas Flehmer, dpa)