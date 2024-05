Linke Mai-Demo erreicht Endpunkt ohne Gewaltausbrüche

Nach rund zwei Stunden hat die sogenannte Revolutionäre 1.

Mai-Demonstration in Berlin ihren Endpunkt am Südstern in Kreuzberg erreicht. Der Protestzug linker und linksautonomer Gruppen endete damit am Mittwochabend ohne die befürchteten Zwischenfälle oder Gewaltausbrüche im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg.

(dpa)