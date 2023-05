Tausende versammeln sich vor linker Demonstration in Berlin

Bei der abendlichen Demonstration linker Gruppen zum 1.

Mai in Berlin hat in Neukölln die Auftaktkundgebung begonnen. Dazu versammelten sich am Montag Tausende Menschen auf der Hermannstraße. Auch Palästinenserflaggen waren dort zu sehen.

Die sogenannte Revolutionäre 1. Mai-Demonstration sollte um 18.00 Uhr in Neukölln starten und nach Kreuzberg führen - vorbei an der neuen Polizeiwache am Kottbusser Tor. Die Polizei erwartet 10.000 bis 15.000 Teilnehmer. In früheren Jahren kam es bei der Demonstration zu Gewaltausbrüchen vor allem durch linksautonome Randalierer. Die Polizei hat für den 1. Mai diesmal insgesamt 6300 Einsatzkräfte eingeplant. Zwischenfälle wurden bis zum Abend nicht bekannt, laut Polizei verlief der Tag friedlich.

In Kreuzberg herrschte Partystimmung. Am Nachmittag twitterte die Polizei: "Neben vielen Veranstaltungen & Versammlungen, die ausnahmslos störungsfrei verliefen, erschallt Musik in der ganzen Stadt. Es wird getanzt, gelacht, Musik gehört, Musik gemacht. Wir wünschen auch weiterhin allen einen schönen, sonnigen und friedlichen 1. Mai in #Berlin."

(dpa)