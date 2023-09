Hertha-Torwart Gersbeck vor Landgericht Salzburg

Die Staatsanwaltschaft Salzburg wirft Hertha-Torwart Marius Gersbeck schwere Körperverletzung vor. Der Berliner Schlussmann muss sich in Österreich vor Gericht verantworten.

Vor dem Landgericht Salzburg wird am Donnerstag (11.00 Uhr) die Anklage gegen Hertha-Torwart Marius Gersbeck verhandelt. Die österreichische Staatsanwaltschaft wirft dem 28-Jährigen schwere Körperverletzung vor. Gersbeck soll einem 22-Jährigen in der Nacht zum 16. Juli während des Trainingslagers des Berliner Fußball-Zweitligisten in Zell am See Faustschläge und Tritte versetzt haben. Das mutmaßliche Opfer erlitt demnach Frakturen im Gesicht und ein Lidhämatom. Gersbeck hat sich bislang nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäußert. Im Falle eines Schuldspruchs droht dem Schlussmann laut österreichischem Recht eine Haftstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren.

Die Hertha hatte Gersbeck nach Bekanntwerden der Vorwürfe suspendiert. Der Torwart war erst für die neue Saison vom Karlsruher SC zu seinem Jugendverein nach Berlin zurückgekehrt und sollte die junge Mannschaft auf dem erhofften Weg zurück in die Bundesliga anführen. Ob es nach der Hauptverhandlung am Donnerstag zu einem Urteil kommt, war noch unklar.

(dpa)