Hertha im Pokal-Achtelfinale zu Hause gegen den HSV

Nach dem Sieg gegen Mainz hat Hertha im DFB-Pokal viel vor. Doch im Achtelfinale wartet ein Gegner, der den Berlinern in dieser Spielzeit schon Probleme machte.

Hertha BSC spielt im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen den Ligakonkurrenten Hamburger SV. Der Berliner Fußball-Zweitligist hat dabei Heimrecht, wie die Auslosung durch Para-Radsportlerin Denise Schindler am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ergab. Die Achtelfinal-Begegnungen werden am 5. und 6. Dezember ausgetragen.

Der Hauptstadtclub traf in dieser Spielzeit bereits auf den aktuellen Tabellenzweiten. In Hamburg unterlag die Mannschaft von Pal Dardai im August 0:3. Das Pokalfinale findet am 25. Mai des kommenden Jahres im Berliner Olympiastadion statt - wie immer seit 1985. Die Profis der Alten Dame konnten den Traum vom Finale in der eigenen Heimspielstätte noch nie erfüllen.

Hertha hatte in der zweiten Runde am vergangenen Mittwoch Bundesligist den FSV Mainz 05 überzeugend mit 3:0 besiegt. Die Hamburger setzten sich gegen Drittligist Bielefeld erst im Elfmeterschießen durch. Erstmals seit mehr als 30 Jahren stehen nur sechs Vereine aus der ersten Liga im Achtelfinale. Dem Datendienstleister Opta zufolge war das zuvor nur in der Saison 1992/93 der Fall.

Für die finanziell schwer angeschlagene Hertha ist der Pokal auch wirtschaftlich von großer Bedeutung. Für die Achtelfinalisten gibt es jeweils 862.400 Euro, im Viertelfinale winken rund 1,7 Millionen Euro.

(dpa)