2:1 auf Schalke: Hertha siegt im Absteiger-Duell

Hertha BSC hat mit dem vierten Saisonsieg das obere Tabellentableau der zweiten Fußball-Liga erklommen.

Am neunten Spieltag kam die Mannschaft von Hertha-Trainer Pal Dardai im Absteiger-Duell beim FC Schalke 04 zu einem 2:1 (1:0)-Erfolg. Vor 61 887 Zuschauern in der ausverkauften Veltins-Arena erzielte Smail Prevljak in der 41. Minute die Berliner Führung. Der erneut stets agile Fabian Reese sorgte sechs Minuten nach Wiederanpfiff für den zweiten Berliner Treffer. Yusuf Kabadayi sorgte zehn Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit für den Anschlusstreffer.

In den ersten Minuten hatten die Gastgeber höhere Spielanteile, ehe die Berliner das Kommando übernahmen und die Führung durch Prevljak erzielten, der eine Flanke von Reese mit der Fußspitze über die Linie spitzelte.

Nach dem Seitenwechsel war es Reese, der einen langen Ball von Marton Dardai erlief, Schalkes Verteidiger Henning Matriciani tunnelte und dann auch noch Torhüter-Debütant Justin Heekeren mit einem Schuss aus spitzem Winkel schlecht aussehen ließ (51.).

Anschließend wurde Schalke stärker und verzeichnete noch einige Möglichkeiten zur Ergebniskorrektur, aber auch Hertha versäumte es, mit einem dritten Treffer für eine Vorentscheidung zu sorgen und musste nach Kabadayis Anschlusstreffer (80.) um den Sieg zittern. Auch nach der Gelb-Roten Karte für den Schalker Kenan Karaman (86.) versuchte sich Schalke noch am Ausgleich, doch Hertha brachte den Vorsprung über die Zeit.

(dpa)