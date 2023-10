Abwahlantrag gegen Herthas Aufsichtsratschef Brüggemann

Klaus Brüggemann, Aufsichtsratschef von Fußball-Zweitligist Hertha BSC, muss bei der kommenden ordentlichen Mitgliederversammlung erneut einen Abwahlantrag überstehen.

So habe ein Mitglied fristgerecht einen Antrag für die am 15. Oktober in der Messehalle 21 A der Messe Berlin stattfindenden Versammlung eingereicht, wie die "Bild" und der "Kicker" am Samstag berichten.

Für den 64-Jährigen, der seit Mai 2022 als Aufsichtsratschef fungiert, ist der Antrag nichts Neues: Schon auf der Mitgliederversammlung im November musste der Sportmanager und Unternehmer einen Abwahlantrag überstehen. Damals wurde die nötige Dreiviertelmehrheit verfehlt, 51,6 Prozent der anwesenden Mitglieder hatten für eine Abwahl gestimmt.

(dpa)