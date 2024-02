Berichte: Hertha will mit Geschäftsführer Herrich verlängern

Thomas Herrich ist als Geschäftsführer eine zentrale Figur bei der Hertha. Das soll offenbar so bleiben.

Thomas Herrich soll Medienberichten zufolge Geschäftsführer von Fußball-Zweitligist Hertha BSC bleiben. Das Präsidium und der Aufsichtsrat des e.V. hätten sich für eine Verlängerung des noch in diesem Jahr auslaufenden Vertrages mit dem 59-Jährigen ausgesprochen, berichtete die "Bild" am Dienstag. Demnach soll der Kontrakt um drei Jahre verlängert werden. Auch der "Kicker" hatte zuletzt berichtet, dass die Zeichen auf einen Verbleib von Herrich stünden.

Der 59-Jährige ist seit gut 20 Jahren für Hertha tätig. Mitte 2022 wurde er zum Geschäftsführer bestellt. Damals gehörten noch Fredi Bobic (Sport) und Ingo Schiller (Finanzen) der Hertha-Geschäftsführung an. Inzwischen arbeiten beide nicht mehr für den Club. Herrich war maßgeblich am Sanierungskurs des Hauptstadtclubs in der letzten Zeit beteiligt.

(dpa)