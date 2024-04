"Bisschen altmodischer": Dardai passt Hertha-Training an

Mit dem Karlsruher SC trifft Hertha am Sonntag auf den Tabellensiebten. Coach Dardai setzt seit wenigen Wochen auf neue Methoden im Training.

Hertha-Coach Pal Dardai setzt im Training seit wenigen Wochen auf neue Methoden. "Bisschen altmodischer", berichtete der Ungar mit Blick auf vier Spiele in Folge ohne Niederlage. Der 48-Jährige will mit dem neuen Ansatz vor allem die Defensive stärken und fordert körperbetontes, aggressives Verteidigen. "Das wirkt, wie es aussieht. Die letzten Wochen habe ich mehr Szenen gesehen, wo die Mannschaft wirklich nach vorn verteidigt und nicht mit Sicherheitsabstand, sondern mit Körpereinsatz gespielt hat", sagte der Trainer vor dem Spiel beim Karlsruher SC am Sonntag (13.30 Uhr/Sky).

Hertha könnte am Sonntag den dritten Sieg in Folge einfahren. Die Badener liegen aktuell nur einen Punkt hinter dem Hauptstadt-Club. Etwa 5000 Fans werden die Mannschaft nach Karlsruhe begleiten. Ein solches Auswärtsspiel sei für die Spieler immer eine Herausforderung, betonte Dardai. "Auswärts ist das wieder eine andere Geschichte, da machst du eine lange Reise, schläfst nicht zu Hause."

Mittelfeldspieler Michal Karbownik kämpfte unter der Woche mit Knieproblemen - Dardai ist aber optimistisch, dass der Abwehrspieler auflaufen kann. Der Ungar will genau so spielen wie beim 4:0 gegen Rostock in der Vorwoche.

(dpa)