Dardai appelliert an Ersatzspieler: "Muss mehr kommen"

Herthas Plan geht auf - zumindest 45 Minuten lang. Zu oft bricht der Fußball-Zweitligist nach einer Führung ein. Jetzt wartet der Tabellenführer.

Hertha-Trainer Pal Dardai hat mit Blick auf verspielte Führungen seine Ersatzspieler in die Pflicht genommen. "Da muss mehr kommen. Nicht nur eingewechselt werden. Wenn ich reinkomme als Ersatzspieler bei einer 2:0-Führung, muss ich das nach Hause holen", appellierte der 47-Jährige an sein Team vor dem schwierigen Auswärtsspiel am Sonntag (13.30 Uhr) bei Tabellenführer FC St. Pauli. In der Vorwoche hatte der Berliner Fußball-Zweitligist gegen Kiel ein 2:0 aus der Hand gegeben.

16 Punkte verspielte Hertha in dieser Saison noch nach einer Führung oder durch Gegentreffer nach der 80. Spielminute. Nur mit der Hälfte dieser Zähler wäre die Alte Dame nicht im Tabellenmittelfeld, sondern oben mit dabei im Aufstiegskampf. Noch deutlicher wird das vom Portal Transfermarkt erstellte Halbzeit-Ranking. Würden nur die ersten 45 Spielminuten zählen, wären die Berliner Tabellenführer.

Dardai bemängelte, dass seine Mannschaft nach einer Führung oftmals zu passiv agiere. "Die Körpersprache und Agilität fehlt dann", befand der Ungar. Dennoch stimme ihn positiv, dass der Plan eigentlich immer aufgehe. "Unser Plan bringt uns immer in Führung. Umgekehrt wäre schlecht, wenn wir immer 0:2 hinterher sind", äußerte Dardai.

Verbesserungspotenzial sieht der Fußball-Lehrer im Verhalten bei Kontern. "Die Balleroberung ist gut, sehr gute Umschaltmomente, aber dieser letzte oder vorletzte Pass ist nicht da", sagte Dardai und berichtete: "Wir sind da dran".

(dpa)