Duell der Tabellennachbarn: Hertha reist zum SC Paderborn

Die Saison ist für Hertha BSC so gut wie gelaufen. Im Spiel beim SC Paderborn dürfte auch der Berliner Coach im Fokus stehen.

Nach dem denkwürdigen Abgang von Trainer Pal Dardai auf der Pressekonferenz will Hertha BSC auf dem Platz wieder für positive Schlagzeilen sorgen. Der Berliner Fußball-Zweitligist muss zum Auftakt des 28. Spieltags an diesem Freitag (18.30 Uhr/Sky) beim SC Paderborn ran. Für beide Mannschaften geht es nur noch darum, die Saison mit so vielen Erfolgserlebnissen wie möglich zu beenden. Paderborn als Achter und der Hauptstadt-Club als Neunter sind weit vom Auf- und Abstieg entfernt. Dardai appellierte vor dem Duell an seine Mannschaft, die individuellen Fehler zu minimieren.

(dpa)