Fünf Fakten zum Spiel Hertha BSC gegen SpVgg Greuther Fürth

Am 4.

Spieltag der zweiten Bundesliga trifft Hertha BSC zu Hause auf die SpVgg Greuther Fürth (13.00 Uhr/Sky). Für die beiden Mannschaften ist es das dritte Aufeinandertreffen in Deutschlands zweithöchster Spielklasse.

Letztes Duell in der zweiten Liga: Die Herthaner trafen in Liga zwei zuletzt in der Saison 2010/11 auf Greuther Fürth. Damals gewannen die Berliner beide Spiele mit 2:0.

Heimstark: Vor heimischer Kulisse hat die Hertha noch kein Spiel gegen die Franken verloren (3 Siege, 1 Unentschieden).

Doppelnull: Hertha hat in den ersten drei Spielen noch kein Tor erzielt und keinen Punkt geholt. Die Berliner sind damit der erste Bundesliga-Absteiger, seit Einführung der eingleisigen 2. Liga, der mit dieser negativen Bilanz gestartet ist.

Treffsicher: In den ersten drei Spielen erzielte Greuther Fürth im Vergleich zur Hertha bereits sechs Tore. Nach dem 3. Spieltag steht Fürth mit vier Punkten aktuell auf Tabellenplatz acht.

Abstieg: Fürth stieg ein Jahr vor Hertha in die zweite Liga ab. Die Berliner hatten sich in der Saison 2021/2022 noch in der Relegation gegen den Hamburger SV gerettet.

(dpa)