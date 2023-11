Gastspiel in Rostock: Hertha mit Chance auf Platz sechs

Hertha BSC will nach dem Erreichen des Achtelfinales im DFB-Pokal in die Spitzenbereiche der zweiten Fußball-Liga vordringen.

Vier Tage nach dem 3:0-Erfolg über den Bundesligisten Mainz 05 kann die Mannschaft von Hertha-Trainer Pal Dardai mit einem Erfolg bei Hansa Rostock am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) einen großen Sprung vom elften auf den sechsten Platz vollziehen.

Nach dem Erfolg im Pokal sowie dem 3:1-Sieg in der Vorwoche gegen Paderborn findet die Mannschaft immer besser zueinander und hat den katastrophalen Saisonstart mit drei Niederlagen ohne eigenen Treffer vergessen gemacht. Allerdings müssen in der Hansestadt die etatmäßigen Innenverteidiger Toni Leistner und Marc Oliver Kempf ersetzt werden, die ihre Sperren absitzen. Marton Dardai und Pascal Klemens bieten sich als Alternativen ebenso an wie Linus Gechter. Im Angriff vertraut Dardai Toptorjäger Haris Tabakovic, der mit neun Treffern die Torschützenliste anführt sowie Fabian Reese.

Auch die Statistik spricht für die Berliner. In bisher 26 Pflichtspielen gab es zwölf Siege, sowie jeweils sieben Remis und Niederlagen. Im letzten Pflichtspiel siegte Erstligist Hertha in der ersten Runde des DFB-Pokals im August 2017 beim Drittligisten Hansa Rostock mit 2:0 - an der Seitenlinie stand Pal Dardai.

(dpa)