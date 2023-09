Hertha hofft nach hektischen Wochen auf Neustart

Endlich steht der Kader von Hertha BSC. Trainer Pal Dardai berichtet von zuvor schwierigen Monaten und seiner Rolle als Animateur.

Nach einem verkorksten Auftakt in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga sieht Hertha BSC die Zeit nach dem Ende der Transferphase und der Länderspielpause auch als Neustart. "Jetzt ist die Truppe fest zusammen und wir können jetzt in Ruhe arbeiten", sagte Sportdirektor Benjamin Weber zwei Tage vor dem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) und ergänzte: "Endlich ist Schluss mit dem 'wer kommt und wer geht'".

Auch Trainer Pal Dardai ist froh, dass die Mannschaft nun endlich steht. "Weil die zwei Monate war es sehr schwer für einen Trainer und den Trainerstab, die Mannschaft im motivierten Zustand zu halten. Manchmal hattest du das Gefühl, du bist wie ein Animateur im Robinson Club", berichtete der Ungar über die hektischen Wochen.

Die turbulente Wechselperiode ist vorbei, eine gewisse Unruhe herrscht dennoch rund um das Berliner Olympiastadion. Denn nach nur fünf Spieltagen steht die Alte Dame als Tabellenvorletzter bereits mächtig unter Druck. Im Kellerduell mit den vier Ränge besser platzierten Niedersachsen könnte ein Sieg für einen Stimmungsaufschwung sorgen. "Die letzten Spiele haben wir abgehakt. Das waren zu viele individuelle Fehler und die Zweikampfführung war nicht in Ordnung", befand Dardai.

(dpa)