Hertha-Keeper Ernst: "Man darf auch mal auf den Tisch hauen"

Seit dem Sommer ist Tjark Ernst Herthas Nummer eins im Tor. Der 20-Jährige zeigt starke Leistungen - und will nicht nur sportlich vorangehen.

Hertha-Torwart Tjark Ernst weiß die große Verantwortung, die er bei den Berlinern schon im jungen Alter trägt, zu schätzen. "Neben England gibt es in Deutschland die beste 2. Liga weltweit - als junger Spieler das Vertrauen zu bekommen und sich Woche für Woche beweisen zu können, ist nicht selbstverständlich", sagte der 20-Jährige der "Berliner Zeitung" (Freitag). An zu große Zurückhaltung glaubt Ernst nicht: "In der Mannschaft ist es wichtig, dass man, auch wenn man jünger ist, den Mut hat, mal den Mund aufzumachen und mit den Leuten zu kommunizieren. Man darf auch mal auf den Tisch hauen und muss sich nicht verstellen."

Der deutsche Jugend-Nationalspieler ist seit dem Abgang von Oliver Christensen und der zwischenzeitlichen Suspendierung von Marius Gersbeck die Nummer eins im Tor der Hertha. Der 2. Liga kann er für die Entwicklung der jungen Spieler durchaus Positives abgewinnen. "Auch die Fans haben sich danach gesehnt, dass wieder mehr Spieler aus der eigenen Akademie das Vertrauen geschenkt bekommen. Das ist eine Win-win-Situation für uns als junge Spieler, aber auch für den Verein und die Fans", sagte er.

(dpa)