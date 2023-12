Hertha-Profis einen Tag früher in Weihnachtsurlaub

Die Profis von Fußball-Zweitligist Hertha BSC dürfen sich über einen Tag mehr Weihnachtsurlaub freuen.

Die ursprünglich für Mittwoch geplante Trainingseinheit wurde abgesagt, das Team verabschiedete sich schon am Dienstag in die Pause bis zum 3. Januar, wie der Hauptstadtclub auf der Plattform X mitteilte. "Die Jungs bekommen aber Hausaufgaben", hatte Trainer Pal Dardai schon am Montag angekündigt, sollen sich also an den Feiertagen selbst fit halten.

Am 7. Januar reist das Team in ein Trainingslager nach Spanien. Zum Rückrundenauftakt kommt Fortuna Düsseldorf am 21. Januar ins Olympiastadion. Die Berliner beendeten die Hinrunde als Tabellensiebter mit sechs Punkten Rückstand auf Relegationsrang 3. Hertha ist seit neun Pflichtspielen ungeschlagen und steht dazu im Viertelfinale des DFB-Pokals. Am 31. Januar ist dann der 1. FC Kaiserslautern im Olympiastadion der Gegner.

