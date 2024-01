2. Bundesliga

26.01.2024

Hertha will gegen Wiesbaden Boden in der Tabelle gutmachen

Artikel anhören Shape

Hertha BSC will am Samstag in der 2.

Fußball-Bundesliga den Abstand zu den Aufstiegsrängen verkürzen. Die seit zehn Pflichtspielen ungeschlagenen Berliner treten beim SV Wehen Wiesbaden (13.00 Uhr/Sky) an. Für Schlüsselspieler Fabian Reese, der zuletzt an den Folgen einer Corona-Infektion litt, kommt das Spiel noch zu früh. Auch Bence Dardai fehlt bei den Blau-Weißen. Die Mannschaft von Trainer Pal Dardai steht vor dem Spieltag auf Rang acht und braucht jeden Punkt, wenn sie noch in das Aufstiegsrennen eingreifen will. Es ist das zweite Spiel der Hertha nach dem plötzlichen Tod von Clubchef Kay Bernstein in der vergangenen Woche im Alter von 43 Jahren. Die Berliner erwarten, dass 3200 Fans die Reise nach Wiesbaden antreten werden. Das Gästekontingent ist damit voll ausgeschöpft. Allerdings erschwert der Streik der Lokführergewerkschaft GDL bei der Bahn die Anreise. Hertha empfiehlt daher eine frühzeitige Anreise. Hertha-Homepage

Infos zum Spiel (dpa)

Themen folgen