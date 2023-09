2. Bundesliga

23.09.2023

Hertha will in Kiel mit Reese erstmals auswärts punkten

Hertha BSC will nach drei Niederlagen in der Fremde erstmals in dieser Saison in der 2.

Fußball-Liga mit Zählbarem heimkehren. Am 7. Spieltag ist der Bundesliga-Absteiger heute zu Gast bei Holstein Kiel und tritt nach dem 3:0-Erfolg über Eintracht Braunschweig am vergangenen Wochenende selbstbewusst in Norddeutschland an. Vor dem Spiel im Holstein-Stadion liegt Hertha mit sechs Punkten in der Abstiegszone, während Kiel bereits zwölf Zähler gesammelt hat. Am vergangenen Spieltag mussten die Schleswig-Holsteiner aber eine bittere 1:5-Niederlage beim FC St. Pauli hinnehmen. Neben Haris Tabakovic, der mit sieben Toren die Torjäger-Tabelle im deutschen Unterhaus anführt, liegt der Fokus auf Außenstürmer Fabian Reese, der im Sommer von Kiel nach Berlin gewechselt war. Sorgen bereitet Hertha-Trainer Pal Dardai der Ersatz für den verletzten Offensivspieler und Trainersohn Palko Dardai. Der 47-Jährige hält sich mehrere Optionen offen. Hertha bei Instagram

