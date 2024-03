Herthas Talente sind begehrt: "Heißt, dass sie gut sind"

Herthas Nachwuchshoffnungen entwickeln sich prächtig. Das weckt Begehrlichkeiten bei der Konkurrenz.

Hertha BSC ist stolz darauf, dass seine jungen Nachwuchstalente wie Bence Dardai oder Ibrahim Maza auch bei der Konkurrenz begehrt sind. "Es ist schön, dass es eine Interessenlage für unsere Spieler gibt. Weil das heißt, dass sie gut sind", sagte Sportdirektor Benjamin Weber und lobte die gute Nachwuchsarbeit und den erfolgreichen Übergang vieler Akteure in den Profibereich.

In den vergangenen Tagen hatte es Wechsel-Gerüchte um den 18-jährigen Maza gegeben. Angeblich liegt dem Mittelfeldspieler ein Angebot des Bundesligisten VfB Stuttgart vor. Borussia Mönchengladbach soll auf Dardai (18) aufmerksam geworden sein.

Ein Wechsel von Maza könne wohl nicht verhindert werden. "Was Bence angeht: da ist alles so weit ausgetauscht und wir werden sehen, wie sich das in den kommenden Wochen entwickelt", sagte Weber, ohne Details zu nennen.

Herthas Weg ist klar. Junge Spieler aus der Akademie formen, weiterentwickeln und in den Profikader etablieren. "Da gehört auch Mut dazu vom Trainerteam, die jungen Spieler reinzuwerfen. Auch in Situationen, in denen das Spiel noch nicht entschieden ist", sagte Weber am Donnerstag.

Am wichtigsten sei es, Nachwuchsspielern Spielzeit zu geben. "Das ist unser Vorteil. Auch da wissen wir, dass es am Ende Profifußball ist und dass da auch die ein oder andere Komponente eine Rolle spielen wird".

