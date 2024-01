Intensiver Auftakt im Hertha-Trainingslager

Hertha-Trainer Pal Dardai hat seine Schützlinge am ersten Tag des Trainingslagers zum Schwitzen gebracht. Zwei Profis trainierten individuell.

Die Fußballer von Zweitligist Hertha BSC haben im Trainingslager eine erste intensive Einheit hinter sich gebracht. Nach einem lockeren Aufgalopp nach der Ankunft im spanischen La Manga am Sonntag, nahm Hertha-Trainer Pal Dardai seine Schützlinge wie zuvor versprochen sehr hart ran, wie der Verein auf seiner Internetseite am Montag mitteilte. Bei Sonne und Wind wurden Formen für das Offensiv- und Umschaltspiel eingeübt. Beendet wurde die Vormittagseinheit mit einem Spiel Elf gegen Elf auf einem verkleinerten Feld.

Noch nicht ins Mannschaftstraining eingestiegen sind die Offensivkräfte Ibrahim Maza, der sich im Aufbautraining befindet, sowie Marten Winkler, der an leichten muskulären Problemen laboriert. Insgesamt befinden sich 27 Akteure - 24 Feldspieler und drei Torhüter - im Trainingslager, das bis zum kommenden Sonntag dauert.

Dabei trifft Hertha in zwei Testspielen am Mittwoch auf den belgischen Erstligisten KV Mechelen, am Samstag messen sich die Berliner mit den Glasgow Rangers aus Schottland. Acht Tage später nimmt der Bundesliga-Absteiger als Tabellensiebter mit dem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf am 21. Januar (13.30 Uhr/Sky) die Aufholjagd in Richtung Wiederaufstieg auf.

