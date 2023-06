Magdeburg holt Torwart Julian Pollersbeck

Fußball-Zweitligist FC Magdeburg hat den ehemaligen U21-Europameister Julian Pollersbeck verpflichtet.

Der 28 Jahre alte Torwart kommt vom französischen Erstligisten Olympique Lyon nach Magdeburg, wie der Club am Donnerstagabend mitteilte. Der Vertrag von Pollersbeck, der bereits in der vergangenen Rückrunde an den FC Lorient ausgeliehen war, in Lyon wurde aufgelöst.

"Mit Julian bekommen wir einen Torwart, der bereits international gespielt hat und über Bundesliga-Erfahrung verfügt. Durch seine Verpflichtung sind wir auf der Torhüterposition sehr gut aufgestellt und auf gewisse Eventualitäten vorbereitet", sagte Otmar Schork, Geschäftsführer Sport des FCM, der Mitteilung zufolge.

Pollersbeck war unter FCM-Trainer Christian Titz bereits 2018 beim Hamburger SV aufgelaufen. 2017 war er Stammtorhüter beim Europameistertitel der deutschen U21. Bei den Magdeburgern hat er nach Jahren als Reservist Chancen, wieder regelmäßig zu spielen.

(dpa)