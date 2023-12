Niederlechner-Dreierpack: Hertha siegt 5:1 gegen Elversberg

Bis Weihnachten will Hertha in der Tabelle klettern. Gegen Elversberg tun sich die Berliner erst schwer - bis ein Stürmer alle Zweifel beseitigt.

Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat dank eines Dreierpacks von Florian Niederlechner den Anschluss an die oberen Tabellenregionen gehalten. Die Mannschaft von Trainer Pal Dardai gewann am Sonntag im Olympiastadion 5:1 (2:1) gegen Aufsteiger SV Elversberg. Nach mehreren verspielten Führungen in den letzten Wochen entschieden die Berliner das Spiel dieses Mal frühzeitig.

Vor 33.097 Zuschauern und Zuschauerinnen trafen Linus Gechter (12. Minute), Niederlechner (23., 61. und 67.) und Jonjoe Kenny (71.) für die Hausherren. Thore Jacobsen (15.) erzielte das zwischenzeitliche 1:1.

Die Berliner sprangen auf Platz acht und stehen nun drei Punkte hinter den Saarländern. Am Mittwoch empfängt der Hauptstadtclub im Achtelfinale des DFB-Pokals den Hamburger SV (20.45 Uhr/Sky).

Die Gastgeber hatten Glück, nicht schon in den ersten zehn Minuten mehrere Tore zu kassieren. Ihre eigenen Treffer in Halbzeit eins waren eher Zufallsprodukte. Zweimal klärten die Saarländer unzureichend im Fünf-Meter-Raum. Gechter und Niederlechner, der im dritten Spiel hintereinander traf, verwandelten die Abpraller. Jacobsen hatte mit einem Schuss aus rund 20 Metern ausgeglichen, den Ernst erst spät sah.

Die Gäste hatten noch weitere gute Gelegenheiten. Anders als zuletzt nutzten die Berliner ihre Chancen nach dem Wechsel eiskalt. Niederlechner traf mit einem Schuss aus der Drehung, der haltbar schien. Das 4:1 fälschte Maurice Neubauer unhaltbar ab. Kenny traf mit einem wuchtigen Ball aus dem Rückraum.

(dpa)