Schalke-Trainer freut sich auf Berlin: "Etwas Besonderes"

Ein Heimspiel wird es nicht, doch Schalke darf sich am Sonntag über große Unterstützung freuen. Dem Revierclub droht allerdings ein schwerwiegender Ausfall.

Schalkes Trainer Karel Geraerts freut sich auf das Gastspiel seiner Mannschaft bei Hertha BSC mehr als auf andere Partien. "Das gehört zu den Spielen, auf die ich mich am meisten freue", sagte der 42 Jahre alte Belgier am Freitag. "In Berlin in diesem Stadion zu spielen, ist etwas Besonderes."

Vor dem Duell der beiden Traditionsclubs am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im Olympiastadion habe Geraerts seiner Mannschaft klargemacht, dass etwas Spezielles auf sie zukommt. "Das habe ich meiner Mannschaft auch gesagt: Ich weiß nicht wie viele Schalke-Fans nach Berlin kommen werden - vielleicht 15.000, manche sagen 20.000. Das ist nicht normal."

Personell hat der Coach einige Sorgen. Abwehrspieler Brandon Soppi (muskuläre Probleme) und Mittelfeldmann Paul Seguin (Gelbsperre) fallen definitiv aus. Der mit neun Toren mit Abstand beste Schalker Torschütze in der 2. Fußball-Bundesliga, Kenan Karaman, ist zudem fraglich.

(dpa)