Trainingsauftakt mit Rückkehren: Hertha legt wieder los

In der zweiten Liga will sich Hertha noch ins Aufstiegsrennen einschalten. Am Mittwoch beginnt die Vorbereitung. Neuzugänge werden nicht erwartet. Doch Rückkehrer sollen ihn verstärken.

Am Dienstag wurden die Profis von Hertha BSC aus dem Winterurlaub zurückerwartet, am Mittwoch bittet Trainer Pal Dardai dann ab 10 Uhr zur ersten Trainingseinheit beim Fußball-Zweitligisten im neuen Jahr. Für die geplante Aufholjagd in der zweiten Liga setzen die Berliner auf die Rückkehr einiger länger vermisster Offensivkräfte. "In der Rückrunde können wir wieder auf Palko und Bence Dardai, Jeremy Dudziak und Ibrahim Maza zurückgreifen, die nach ihren Verletzungen zurückkehren. Das sind quasi vier Neuzugänge", sagte Sportdirektor Benjamin Weber unlängst der "Bild"-Zeitung.

Auch Trainer Dardai hatte sich vor Weihnachten gewünscht, im Trainingslager mit allen offensiven Kräften arbeiten zu können. Es ist die erste komplette Vorbereitung mit dem aktuellen Kader, der sich nach dem frühen Saisonstart der zweiten Liga im Sommer bis zum Schließen des Transferfensters Anfang September noch deutlich verändert hatte.

Vom 7. bis zum 14. Januar reisen die Berliner nach Alicante ( Spanien). "Die Bedingungen vor Ort sollen uns dabei helfen, dass sich unsere Mannschaft konzentriert auf die anstehenden sportlichen Herausforderungen in der Rückrunde vorbereiten kann", sagte Weber. Vorher steht am Samstag (14.00 Uhr) noch in Berlin das Testspiel gegen den Drittligisten FC Erzgebirge Aue an. Neuzugänge sind bei der Hertha im Winter nur geplant, wenn andere Spieler den Club verlassen.

Unter der Sonne Spaniens will sich der Tabellensiebte den Feinschliff für den Rückrunden-Auftakt gegen Fortuna Düsseldorf am 21. Januar holen. Die Berliner liegen sechs Punkte hinter Relegationsrang drei. Im DFB-Pokal-Viertelfinale trifft Hertha Ende Januar auf den 1. FC Kaiserslautern.

