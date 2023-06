Unwetter: Herthas Trainingsstart nach Gewitter abgesagt

Das nennt man einen Fehlstart - und zwar einen ziemlich feuchten. Das erste Training auf dem Platz von Fußball-Zweitligist Hertha BSC fällt wegen eines heftigen Gewitters aus.

Der Trainingsstart von Hertha BSC zur Vorbereitung auf die neue Spielzeit in der 2. Fußball-Bundesliga ist wegen Starkregens und Gewitters abgesagt worden. Mehrere hundert Zuschauer wollten den Bundesliga-Absteiger beim Start in die neue Spielzeit am Montag begleiten, mussten dann aber schnell flüchten, da sich bei einem Gewitter über dem Olympia-Gelände enorme Wassermassen ergossen. Eine knappe Stunde nach dem geplanten Start um 16.00 Uhr sagte der Verein das Training dann ganz ab.

"Das war eine warme Dusche, keine kalte", sagte Trainer Pal Dardai. Angesichts des komplett durchweichten Rasens sei eine Absage sinnvoll, meinte der Chefcoach. "Wir wollen uns nicht für eine Einheit den Platz kaputt machen", meinte der 47-Jährige. Am Dienstag hat Dardai planmäßig zwei Trainingseinheiten angesetzt. Am Vormittag hatten die 20 Feldspieler und sechs Torhüter bereits einen Belastungstest absolviert.

Nicht mehr dabei war Jean-Paul Boetius. Der Niederländer verlässt den Verein nach nur einer Saison, wie Hertha am Montag mitteilte. Einen neuen Verein nannten die Berliner noch nicht. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler bestritt in der abgelaufenen Saison 21 Spiele in der Bundesliga. Einen Monat nach seiner Verpflichtung war bei dem Niederländer Hodenkrebs diagnostiziert worden. Einer Chemotherapie musste sich Boetius nicht unterziehen, da die Operation frühzeitig durchgeführt werden konnte.

Außerdem fehlte Agustin Rogel. Der Verteidiger aus Uruguay, der am Samstag seine Freundin in Argentinien geheiratet hat, fällt nach einer Knieoperation mehrere Wochen aus wie "Kicker" und "Bild" zuerst berichteten. Der 25-Jährige fiel bereits Anfang des Jahres mit einer Entzündung im Knie lange Zeit aus. Einige ausgeliehene Spieler wie Krzysztof Piatek oder solche, die wie Dodi Lukebakio international im Einsatz waren, werden ebenso erst später in Berlin erwartet.

(dpa)