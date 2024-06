Hertha-Trainingsauftakt mit Fiél und Neuzugängen

Jetzt geht es richtig los: Nach zwei Tagen Leistungsdiagnostik trainiert Hertha zum ersten Mal vor der neuen Saison. Einige neue Gesichter sind dabei.

Fußball-Zweitligist Hertha BSC ist mit einem öffentlichen Training in die Mission Aufstieg gestartet. Bei hochsommerlichen Temperaturen in der Hauptstadt und vor einer Gruppe Fans absolvierten die Berliner die Einheit am Mittwochvormittag. Der neue Cheftrainer Cristian Fiél gab während einer Passübung immer wieder laute Kommandos.

Auch die drei Neuzugänge Kevin Sessa, Luca Schuler und Michaël Cuisance waren auf dem Rasen des Schenckendorffplatzes dabei. In den vergangenen Tagen stand für die Berliner Profis Leistungsdiagnostik an. Am Dienstag war Fiél als Nachfolger von Club-Legende Pal Dardai vorgestellt worden.

Bereits am kommenden Sonntag steht das erste Testspiel der Hertha beim Landesligisten FSV Bernau (16.00 Uhr) an. Vom 18. bis zum 27. Juli bezieht die Mannschaft ein Trainingslager im österreichischen Walchsee. Am Wochenende vom 2. bis zum 4. August startet die 2. Liga in die neue Saison.

(dpa)