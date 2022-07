Sommerkomödie im Oderbruch bekommt Lottomittel

Für die 20.

Auflage der Sommerkomödie im Oderbruch hat die Landesregierung 20.000 Euro aus Lottomitteln bereit gestellt. Damit wird der Verein "MusikTheater-Brandenburg e.V." für die diesjährige Produktion des Musicals "La Cage aux Folles – Ein Käfig voller Narren" unterstützt, wie die Staatskanzlei in Potsdam am Sonntag mitteilte. Das Werk hat am kommenden Freitag (29. Juli) Premiere im Hof-Theater Bad Freienwalde.

Im Oderbruch sei das Hof-Theater ein zentraler Ort für die Kultur, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) laut Mitteilung. Der Verein habe mit viel Engagement aus dem ehemaligen Film-Theater im historischen Stadtkern eine beim Publikum sowie auch bei Künstlerinnen und Künstlern beliebte Spielstätte geschaffen. Das Sommertheater zählt laut Staatskanzlei mittlerweile zu den erfolgreichsten Festivals im Osten Brandenburgs.

(dpa)