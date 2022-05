Schliemann und Virchow: Museum zeigt Sonderschau

Mit einer Sonderausstellung und einem Festakt wird in Ankershagen (Mecklenburgische Seenplatte) am heutigen Nachmittag (14.00 Uhr) der Archäologe Heinrich Schliemann (1822-1890) geehrt.

Die Ausstellung soll das Verhältnis Schliemanns zu seinem Freund und Förderer Rudolf Virchow (1821-1902) näher beleuchten und basiert auf dem umfangreichen Briefwechsel der Männer, sagte die Leiterin des Schliemann-Museums in Ankershagen, Undine Haase, im Vorfeld. Der Titel der Schau, die bis 9. Oktober in dem ehmaligen Wohnhaus der Schliemann-Familie zu sehen ist, lautet "Heinrich Schliemann und Rudolf Virchow - eine inspirierende Freundschaft."

Die Rede zum Festakt von Museum und Landkreis Mecklenburgische Seenplatte als Museumsträger soll der Direktor des Berliner Museums für Vor- und Frühgeschichte Matthias Wehmhoff halten. Der Mediziner und Anthropologe Virchow und Schliemann wurden wegen ihrer Verdienste zu ihrer Zeit auch als Ehrenbürger in Berlin anerkannt.

Die Sonderschau mit originalen Möbeln und anderen Stücken aus dem Nachlass Virchows soll die Dauerausstellung zu Schliemanns Leben ergänzen. Schliemann, der als Entdecker des antiken Trojas gilt, war vor gut 200 Jahren - am 6. Januar 1822 in Neubukow bei Rostock - geboren und in Ankershagen als Kind aufgewachsen. Unter dem Motto "Schliemanns Welten" soll zudem ab 13. Oktober in Berlin das vielschichtige Wirken des Kaufmannes und wissensdurstigen Mannes, dessen Methoden zu seiner Zeit aber umstritten waren, näher beleuchtet werden.

(dpa)