Joko und Klaas: Zur Primetime gibt es 100.000 Euro-Quiz

Die Entertainer Joko und Klaas haben die beste Sendezeit am Sonntag um 20.15 Uhr an ihrem 24-Stunden-Programmtag auf ProSieben mit einer 100.000-Euro-Quiz-Show gestartet.

Stunden davor riefen die beiden Spaßmacher im TV auf, in ein Berliner Studio in Berlin-Adlershof zu kommen. Kameras zeigten viele Kandidaten, die sich dort einfanden.

Seit 00.00 Uhr haben Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (40) die Macht über das Programm bei dem Privatsender. Sie hatten die Sendezeit bei der Show "Joko und Klaas gegen ProSieben" ergattert.

Gewinnen die zwei dort, können sie gewöhnlich am Tag danach 15 Minuten live im Fernsehen zur besten Sendezeit machen, was sie wollen. Was dann auf dem Programm steht, erfährt das TV-Publikum erst live, wenn die Aktion beginnt.

Dieses Mal gewannen sie 24 Stunden. Es handelt sich laut Sender um einen einmaligen Preis in der Jubiläumsstaffel. ProSieben hat nach eigenen Angaben keinen Einfluss auf das Programm.

(dpa)