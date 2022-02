63-Jähriger bei Unfall in Berlin-Spandau schwer verletzt

Ein 63-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Spandau schwer verletzt worden.

Der Mann fuhr am Sonntagabend mit seinem Auto von einer Grundstücksausfahrt auf die Straße und übersah dabei nach Informationen der Polizei das Auto eines 22-Jährigen. Die beiden Autos kollidierten, der 63-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 22-Jährige wurde leicht verletzt, wie es am Montag hieß.

© dpa-infocom, dpa:220221-99-222628/2 (dpa)