Erinnerung an 17. Juni - Woidke: Symbol für Freiheitswillen

An vielen Orten in Brandenburg machten Menschen vor 70 Jahren am 17. Juni 1953 bei Demonstrationen und Protesten mit. Regierungschef Woidke richtet einen Appell an die Bürgerinnen und Bürger.

Brandenburg hat an den Volksaufstand in der DDR vom 17. Juni vor 70 Jahren und die Niederschlagung der Proteste erinnert. Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) nannte den Aufstand am Samstag ein "Symbol für den Willen der Menschen nach Freiheit". Bei der zentralen Gedenkveranstaltung am Stahlwerk in Hennigsdorf appellierte er an alle, wachsam zu sein: "Bleiben wir aufmerksam, wenn die Demokratie unter Druck gerät. Wir stellen zunehmend fest: Sie ist nicht selbstverständlich und erfordert, dass wir alle an ihrer Verteidigung mitwirken." Er sei froh, dass der Aufstand mit dem 70. Jahrestag stärker in den Fokus der Öffentlichkeit rücke.

Am 17. Juni 1953 demonstrierten in der gesamten DDR etwa eine Million Menschen gegen höhere Arbeitsnormen, aber auch gegen die Sozialistische Einheitspartei SED und die deutsche Teilung, für freie Wahlen und mehr Wohlstand. Die sowjetische Besatzungsmacht, die DDR-Volkspolizei und die Staatssicherheit stoppten die Proteste. Mindestens 55 Menschen wurden getötet, mehr als 10.000 wurden verhaftet. In Brandenburg legten die Hennigsdorfer Stahlwerkerinnen und Stahlwerker ihre Arbeit nieder und machten sich auf den Weg nach Berlin. Auch an vielen anderen Brandenburger Orten gab es Proteste.

Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke würdigte den Protest vor 70 Jahren. "Auch in Brandenburg gingen sie auf die Straße, riskierten Drangsalierung, Gefängnis, Verletzungen oder gar das Leben", sagte Liedtke laut Mitteilung von Landtag und Landesregierung. Sie zog einen Bogen zur friedlichen Revolution in der DDR. "Der Jahrestag erinnert uns daran, dass mutige Menschen sich über Jahrzehnte für Demokratie und Freiheit einsetzten, bis 1989 die friedliche Revolution den Sturz des SED-Regimes herbeiführte."

Brandenburgs CDU-Chef Jan Redmann schlug vor, den 17. Juni zu einem zusätzlichen gesamtdeutschen Feiertag zu machen. "70 Jahre nach dem 17. Juni 1953 fristet der Volksaufstand in der DDR ein Schattendasein, das dem Mut seiner Akteure nicht gerecht wird", schrieb Redmann in einem Gastbeitrag der "Potsdamer Neuesten Nachrichten" (Samstag). Nachdem der 3. Oktober der Tag der Deutschen Einheit geworden sei, sei der Volksaufstand weiter ins Vergessen geraten. "Dabei haben wir allen Grund, den 17. Juni wieder als regulären gesamtdeutschen Feiertag zu begehen."

Die Grünen-Landesvorsitzende Alexandra Pichl zeigte sich besorgt. Nicht zuletzt dank des mutigen Engagements der Aufständischen von 1953 und der Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler von 1989 leben wir heute in einer Demokratie, sagte sie. Allerdings müssen wir derzeit erleben, wie Rechtsextremistinnen und Rechtsextremisten diese Demokratie zu untergraben versuchen. Die Brandenburger FDP-Bundestagsabgeordnete Linda Teuteberg schrieb am Samstag bei Twitter: "So wie Erinnerung daran in der DDR unterdrückt wurde, wird in Peking die Erinnerung an den Juni 89 brutal unterdrückt."

Der Opfer der Niederschlagung wurde am Samstag auch in der Gedenkstätte Lindenstraße in Potsdam gedacht. 200 Menschen waren nach Angaben der Stadt im Zuge des Aufstands damals in dem Gefängnis inhaftiert.

(dpa)