Wings um Satou Sabally verlieren in WNBA-Playoffs erneut

Die Dallas Wings verlieren in den Playoffs der WNBA auch das zweite Duell mit den Las Vegas Aces. Für die Aces spielt eine Basketballerin besonders stark, die kurz zuvor eine Enttäuschung hatte.

Die Berlinerin Satou Sabally hat mit den Dallas Wings auch das zweite Playoff-Spiel gegen die Las Vegas Aces verloren und steht in der WNBA kurz vor dem Ausscheiden. Nach dem 84:91 am Dienstagabend (Ortszeit) darf sich die Basketball-Mannschaft aus Texas in der Halbfinal-Serie keine weitere Niederlage mehr erlauben. Gegen den Favoriten aus Vegas kam Nationalspielerin Sabally zu 13 Punkten, 6 Rebounds und 4 Vorlagen. Beste Spielerin war A'ja Wilson mit 30 Zählern für die Aces nur kurz nach Bekanntgabe der MVP-Wahl, bei der sie hinter Breanna Stewart von den New York Liberty und Alyssa Thomas von den Connecticut Sun Rang drei belegte.

(dpa)