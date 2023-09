Betrunkener randaliert auf Parkplatz in Karlshorst

Ein Betrunkener hat auf einem Parkplatz in Berlin-Karlshorst randaliert.

Der 40-Jährige soll am Dienstagabend in der Marksburger Straße Bier auf die Windschutzscheibe eines Geldtransporters gekippt haben, nachdem sich der Fahrer geweigert haben soll, den Motor abzuschalten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Danach sei der Mann auf der Motorhaube und dem Dach des Transporters herumgesprungen, wodurch die Alarmanlage ausgelöst wurde.

Durch den Lärm wurden zwei Supermarktmitarbeiter auf den Mann aufmerksam. Es kam zum Streit, bei dem der Betrunkene einem der Mitarbeiter mit der Hand ins Gesicht geschlagen haben soll. Anschließend soll er einen Hammer in die Richtung des anderen geworfen haben. Beide Angegriffene blieben unverletzt. Alarmierte Polizisten nahmen den Mann fest, ein Alkoholtest ergab einen Atemalkoholwert von 3,1 Promille.

Auf dem Weg in den Gewahrsam soll der Mann noch einem Beamten ins Bein gebissen haben. Der Polizist musste zwar medizinisch versorgt werden, konnte aber weiter arbeiten.

(dpa)