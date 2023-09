Special-Olympics-Athleten Nikic und Hoffmann laufen Marathon

Zwei Special-Olympics-Athleten wollen beim Berlin-Marathon ein weiteres Zeichen für Inklusion setzen.

Chris Nikic aus den USA und der Schleswig-Holsteiner Matthias Hoffmann peilen am kommenden Sonntag bei der 49. Austragung hohe Ziele an. So will der 35-jährige Hofmann, der bei den Weltspielen der geistig und mehrfach behinderten Menschen im Juni in Berlin Silber über 10.000 Meter sowie jeweils Bronze über 5000 Meter und mit der 4x400 Meter Staffel gewonnen hatte, die 42,195 Kilometer in unter drei Stunden absolvieren.

Für Nikic ist der Marathon dagegen fast schon eine Trainingseinheit. Der 24-Jährige ist der erste Mensch mit einem Down-Syndrom, der einen Ironman erfolgreich bestritten hat. Der Premiere von 2020 auf Hawaii folgte eine Wiederholung zwei Jahre später. Nun will er alle sechs Major Marathons laufen.

(dpa)