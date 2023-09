TTC Eastside startet ins Unternehmen Titelverteidigung

Die Tischtennis-Damen vom TTC Berlin Eastside peilen ab Sonntag den nächsten Meistertitel an.

Das Team startet um 13 Uhr in heimischer Halle in die neue Bundesliga-Saison 2023/24. Gegner des neunmaligen deutschen Meisters seit 2014 ist der Vorjahres-Siebte TTG Bingen-Münster-Sarmshein.

Eastsides Saisonziele sind im kommenden Spieljahr als Verein national mit der Verteidigung der Titel in Meisterschaft und Pokal definiert. International verzichtet man auf den Start in der Champions League, um ein Zeichen gegen die sehr eng getakteten Spielpläne mit hohen Belastungen der Top-Spielerinnen in der Olympia-Saison zu setzen.

Bei Eastside betrifft das vor allem die deutschen Asse Nina Mittelham und Xiaona Shan, die gerade entscheidenden Anteil am erneuten Gewinn des Team-EM-Titels in Schweden hatten. Shan wird dem TTC wie im Vorjahr in der Liga-Hinrunde fehlen, da sie zunächst in Japans Profiliga aktiv sein wird. Gespannt darf man auch auf die weitere Entwicklung der 13-jährigen Josephina Neumann sein, die in der vergangenen Saison zur jüngsten Bundesliga-Spielerin avancierte.

(dpa)