Radfahrerin von Auto angefahren und schwer verletzt

Eine 27-jährige Radfahrerin ist in Treptow-Köpenick von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fuhr eine 55-Jährige am Dienstagabend mit ihrem Auto auf der Köpenicker Straße und stieß beim Rechtsabbiegen in die Grünauer Straße mit der Radfahrerin zusammen. Die 27-Jährige erlitt dabei Kopf- und Schulterverletzungen, Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.

(dpa)