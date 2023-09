Minister: Nahverkehr soll ländliche Gebiete besser anbinden

Die ländlichen Gebiete in Brandenburg sollen nach dem Willen der Landesregierung über den öffentlichen Nahverkehr besser angebunden werden.

"Wir wollen mit der Konzeption eines landesweiten ÖPNV-Netzes mit dem Schienenpersonennahverkehr als Rückgrat die Erschließung in der Fläche verbessern", sagte Infrastrukturminister Guido Beermann (CDU) am Freitag im Landtag in Potsdam bei der Debatte über das Mobilitätsgesetz. Dabei sollen Bahn und Bus, Rad- und Fußverkehr bis 2030 gesteigert werden und die Bedeutung des Autos überrunden. Das Kabinett hatte den Entwurf Anfang September beschlossen.

Zu dem Konzept gehört auch eine mögliche Reaktivierung von Schienenstrecken. Der Minister machte deutlich, dass die Museumsbahn von Müncheberg nach Buckow in der Märkischen Schweiz nach jetzigen Plänen keine reguläre Bahnanbindung wird. Die Linksfraktion hatte dies gefordert. Die Strecke sei von einer Wirtschaftlichkeit leider weit entfernt, sagte Beermann. Bei einer Prüfung sei kein ausreichendes Potenzial für eine Reaktivierung ermittelt worden.

(dpa)