Unfall auf A10 mit zwei Schwerverletzten

Bei einem Unfall auf der Autobahn 10 bei Mühlenbeck sind zwei Menschen schwer verletzt worden.

In den Auffahrunfall auf dem Autobahnabschnitt nördlich von Berlin waren drei Fahrzeuge verwickelt, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Ein Auto fuhr den Angaben zufolge auf der Fahrbahn Richtung Hamburg aus zunächst ungeklärter Ursache von hinten auf einen Kleintransporter auf. Durch den Aufprall wurde der Kleintransporter nach rechts gedrängt und gelangte in die Böschung, wobei er einen Lastkraftwagen streifte.

Die Insassen des Kleintransporters erlitten Knochenbrüche. Beim Fahrer des auffahrenden Autos besteht der Verdacht auf Schleudertrauma. Durch den entstandenen Schaden traten am Lastwagen etwa 800 Liter Dieselkraftstoff aus. Die Fahrbahn wird deshalb von einer Fachfirma gereinigt. Der Autobahnabschnitt bleibt gesperrt.

(dpa)