Netzhoppers holen drei Testspielsiege

Die Netzhoppers KW-Bestensee haben in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Volleyball-Bundesliga erste Erfolge feiern können.

Die nach der Insolvenz komplett neu zusammengestellte Mannschaft kam in drei Testspielen in den vergangenen zwei Wochen zu drei Siegen, wie der Verein am Mittwoch mitteilte.

So gelangen dem jungen Team gegen die Zweitligisten SV Lindow-Gransee, TSGL Schöneiche und PSV Neustrelitz jeweils Erfolge in vier Sätzen. Netzhoppers-Trainer Alejandro Kolevich freute sich über die Leistung der Mannschaft, sah nach lediglich zwei Wochen Training aber auch noch ausbaufähige Ansätze. In den kommenden vier Wochen liegt der Fokus auf Spieltechnik und Krafttraining, danach werden erste Spielszenarien eingeübt. Die neue Bundesliga-Spielzeit startet am 27. Oktober.

(dpa)