Tote Frau am Steuer: Wollte Mann aus fahrendem Auto raus?

Nach einem schweren Unfall auf der A12 zwischen Friedersdorf und Storkow (Oder-Spree) untersucht die Polizei, ob die Autofahrerin wegen gesundheitlicher Probleme während der Fahrt gestorben ist.

Der Beifahrer versuchte vermutlich noch, aus dem schlingernden Auto herauszukommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er erlitt schwere Verletzungen.

Ein Lastwagen-Fahrer hatte am Freitagabend gesehen, wie ein Auto in Richtung Frankfurt (Oder) auf dem Standstreifen in Schlangenlinien fuhr. Dann geriet der Wagen in den Lkw-Auflieger und wurde in die Leitplanke gedrückt. Vor Ort fanden die Rettungskräfte die 50 Jahre alte Fahrerin leblos nach vorn gebeugt auf dem Fahrersitz. Äußerliche Verletzungen wies die tote Frau laut Polizei nicht auf.

Der Beifahrer war bei geöffneter Beifahrertür im Fahrzeug an der rechten Schutzplanke eingeklemmt. Seine Beine waren außerhalb des Autos. Die Polizei überprüft auch, ob er das Auto während der Fahrt verlassen wollte, nachdem die Fahrerin womöglich gesundheitliche Probleme bekommen hatte und die Kontrolle über den Wagen verlor. Der Mann kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

