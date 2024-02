Urteil in Drogenprozess: Anklage beantragt lange Haft

Am 48. Verhandlungstag könnte ein Drogenprozess am Aachener Landgericht enden. Die sechs Angeklagten sollen wie Großhändler mit synthetischen Drogen gehandelt haben. Ihr Zentrum war Berlin.

Vor dem Landgericht Aachen könnte am Montag (09.00 Uhr) ein großer Drogenprozess zu Ende gehen. Bereits seit Oktober 2022 müssen sich sechs Angeklagte als mutmaßliche Mitglieder einer Bande von Drogendealern verantworten. Die Anklage hat teils lange Haftstrafen von neun und zehn Jahren gefordert. Der Prozess gegen vier Männer und zwei Frauen aus Vietnam fand an bislang 47 Verhandlungstagen statt. Sie sollen wie Großhändler mit synthetischen Drogen wie Ecstasy gehandelt haben. Auf das Handeln mit Drogen in nicht geringer Menge stehen bis zu 15 Jahre Haft.

Die Pillen sollen in den Niederlanden bestellt und nach Berlin gebracht worden sein. Dort soll das Rauschgift kiloweise unter anderem in einer Karaoke-Bar deponiert worden sein. Ein Teil soll als Kaugummi oder Vitaminpräparat deklariert mit der Post nach Vietnam geschickt worden sein.

Die Angeklagten waren bei einer Razzia im April 2021 festgenommen worden. Insgesamt wurden damals 17 Haftbefehle vollstreckt. Ein anderes Verfahren gegen sechs Angeklagte ging im März 2023 in Aachen mit Verurteilungen zu teils langjährigen Freiheitsstrafen zu Ende. Ein dritter Prozess dauert noch an. Aachen wurde Gerichtsort, weil der Stoff auch über die Grenzstadt eingeführt wurde.

