Berliner CDU-Fraktion berät sich in Warschau

Die Berliner CDU-Fraktion ist am Freitag zur ihrer Klausurtagung in der polnischen Hauptstadt Warschau eingetroffen.

" Polen ist unser nächster Nachbar, die Beziehung zu unseren Partnerstädten ist uns wichtig", teilte Fraktionschef Dirk Stettner dazu mit. Berlin habe den Anspruch, über den Tellerrand hinauszublicken.

Bereits am Freitag wolle die Fraktion unter anderem beraten, wie sich durch die enge Zusammenarbeit mit Brandenburg der Alltag in Berlin verbessern lasse, etwa durch bessere Verkehrswege, eine abgestimmte Regionalentwicklungsplanung und Gesundheitsversorgung.

In Warschau wollen die CDU-Abgeordneten, zu denen Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner gehört, aber auch über die Olympiabewerbung Berlins und über Fragen des Wohnungsbaus diskutieren. Begleitet wird die Fraktion vom Olympiasieger und mehrfachen Welt- und Europameister im Diskuswerfen, Robert Harting. Mit ihm zusammen steht am Samstag eine Besichtigung des Nationalstadions in Warschau auf dem Programm. Harting werde auch an der Beratung über das Fraktionspapier "Olympia 2036 - die Welt zu Gast bei Freunden 2.0" teilnehmen.

Außerdem planen die Fraktionsmitglieder einen Besuch des Varso-Towers, der mit 310 Metern als höchster Wolkenkratzer der Europäischen Union gilt. Die Abgeordneten wollen dazu ein Positionspapier mit dem Titel "Radikal, vertikal - Hochhäuser als Leuchttürme der Stadtentwicklung" beraten.

Daran nehmen auch der Berliner Architekt Christoph Langhof und Krzysztof Gornicki, Senior-Partner des Architekturbüros von Foster & Partner Warschau, teil. Über die aktuelle innenpolitische Lage in Polen informiere der neue deutsche Botschafter, Viktor Elbing, die CDU-Fraktion. Der Rückflug der Abgeordneten und ihrer Begleiter ist für Sonntag geplant.

(dpa)