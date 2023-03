SPD: Chancen bei Wahl 2026 in neuer Koalition größer

Die Spitze der Berliner SPD verspricht sich von einem Wechsel zu einer Koalition mit der CDU mehr Erfolgschancen bei der nächsten Abgeordnetenhauswahl im Jahr 2026.

Das zeigt der interne Bericht der SPD-Sondierungskommission, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. In den vergangenen sechs Jahren habe es in der Koalition mit Grünen und Linken eine "hohe Anzahl ungelöster koalitionsinterner Konflikte" gegeben, so dass eine Verbesserung der Bilanz bei für die SPD wichtigen Themen wie Wohnungsbau und Sicherheit "im derzeitigen Bündnis kaum glaubhaft darstellbar" sei. Die Aussichten für die Wahlen 2026 seien besonders für die geschwächte SPD "in einem krisenbelasteten Bündnis kaum positiv".

In einem Zweierbündnis mit der CDU seien hingegen mehr "Gestaltungsmacht" und "geringere Reibungsverluste" bei koalitionsinternen Kompromissen zu erwarten. Mit Blick auf die Wahlen 2026 seien daher "eine bessere Umsetzung der eigenen Vorhaben und eine verbesserte Profilbildung" möglich.

(dpa)