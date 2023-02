SPD, Grüne und Linke beenden Sondierungen

Zwei Wochen nach der Wiederholungswahl in Berlin haben SPD, Grüne und Linke ihre Sondierungsgespräche zu einer möglichen Regierungsbildung beendet.

Die führenden Vertreter der drei derzeitigen Regierungsparteien wollten am Montag nicht verraten, ob sie eine weitere gemeinsame Koalition anstreben, äußerten sich aber positiv zu kritischen Punkten wie dem Thema Enteignung von Wohnungsgesellschaften. Die SPD-Landesvorsitzende und Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey sagte dazu: "Es ist ein Weg erarbeitet worden, der aus unserer Sicht ein gangbarer Weg sein kann." Man wolle das Thema aber zunächst noch vertraulich behandeln. Am Mittwoch werden sich der SPD-Landesvorstand mit der Koalitionsfrage befassen.

Auch die Grünen, die sich am Dienstag abschließend noch einmal mit der CDU treffen, zeigten sich nach der langen Gesprächsrunde zu vielen Themen am Montag verhalten optimistisch. Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch sagte: "Wir haben in all diesen Themenfeldern offene Fragen geklärt und auch gute Lösungen gefunden." Sie betonte: "Wir würden nicht in eine Koalition gehen, in der es offene Sollbruchstellen gibt." Das Sondierungsteam werde in dieser Woche entscheiden, ob man mit SPD und Linken oder mit der CDU eine Koalition bilden wolle.

Die Linke-Landesvorsitzende Katina Schubert sagte, das strittige Thema des Enteignungs-Volksentscheids habe eine Rolle gespielt. "Es war nicht so lange wie gedacht. (...) Es könnte einen Pfad geben." Elf Linke-Bezirksvorsitzende forderten inzwischen ein Gesetz zur Enteignung von Wohnungskonzernen bis Mitte 2024. Das Thema solle als "Richtschnur" dienen für mögliche Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen. "Eine große Mehrheit der Partei steht dahinter", hieß es. Die Linke will am Dienstag im Landesvorstand beraten, ob die Koalition weitergeführt werden soll.

Der erfolgreiche Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungsunternehmen von 2021 gilt als eine Hürde bei den aktuellen Sondierungsgesprächen. Innerhalb der rot-grün-roten Koalition ist er ein heikles Thema. Die Linke hat das Vorhaben von Anfang an unterstützt, Giffey immer wieder Zweifel daran geäußert. Die Grünen sind eher dafür.

