SPD hat Grüne und Linke zu Sondierungsgesprächen eingeladen

In Berlin gehen die am Freitag gestarteten Sondierungsgespräche ab Anfang der Woche in enger Taktung weiter.

Nach dem Treffen von CDU und SPD am Montag will sich die SPD schon am Tag darauf mit Grünen und Linken austauschen, wie ein Sprecher der Partei am Sonntag auf Anfrage mitteilte. Grünen-Sprecher Sebastian Brux bestätigte der Deutschen Presse-Agentur: "Wir haben eine Einladung für Dienstag erhalten und zugesagt." Linken-Vorsitzende Katina Schubert sagte ebenfalls, die SPD-Einladung sei angekommen und werde angenommen. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" darüber berichtet. Berlins Regierende Bürgermeisterin und SPD-Landesvorsitzende Franziska Giffey hatte bereits unmittelbar nach der Wiederholungswahl am 12. Februar angekündigt, auch mit den bisherigen Koalitionspartnern der rot-grün-roten Regierungskoalition Sondierungsgespräche führen zu wollen. Zunächst hatte aber die CDU für vergangenen Freitag zu ersten Sondierungen mit SPD und Grünen eingeladen. Das zweite Gespräch von CDU und Grünen ist für Mittwoch geplant. Die Berliner Linke hatte schon im Wahlkampf deutlich gemacht, dass sie die rot-grün-rote Koalition fortsetzen möchte. Wahlziel der Grünen war die Fortsetzung der Koalition unter grüner Führung. Wahlsieger wurde mit 28,2 Prozent allerdings die CDU. Rechnerisch gibt es für eine Koalition aus SPD, Grünen und Linken aber weiterhin eine Mehrheit. SPD und Grüne erhielten jeweils 18,4 Prozent, wobei die Sozialdemokraten einen hauchdünnen Vorsprung haben. Die Linke erreichte 12,2 Prozent. Mit zusammen 49 Prozent könnten die drei Parteien auch künftig in Berlin regieren. Wahlergebnisse

