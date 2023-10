Wegner nennt Judenhass auf Straßen "Schande"

In Berlin häufen sich Angriffe gegen das jüdische Leben und Angriffe auf die Polizei bei pro-palästinensischen Demonstrationen. Der Regierende Bürgermeister findet dazu klare Worte.

Knapp zwei Wochen nach dem Terrorangriff der Hamas hat sich Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner demonstrativ an die Seite Israels und der jüdischen Gemeinschaft gestellt. Das Existenzrecht Israels, sein Recht auf Selbstverteidigung und seine Sicherheit seien unverhandelbar, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Abgeordnetenhaus. "Berlin steht voll und ganz an der Seite Israels", fügte er im Beisein des israelische Botschafters in Deutschland, Ron Prosor, hinzu, der als Gast an der Parlamentssitzung teilnahm.

Scharf verurteilte Wegner Sympathiebekundungen für die Hamas und Hass gegen Israel auf den Straßen der Stadt. "Es ist eine Schande, dass wir Antisemitismus und Hetze auf unseren Straßen erleben müssen." Es sei auch eine Schande, dass Jüdinnen und Juden und ihre Einrichtungen angegriffen würden. "Das ist ein Schandfleck", so Wegner. "Wir dürfen diesen Fleck nicht größer werden lassen."

Solidarität mit jüdischer Gemeinschaft

Wegner versicherte auch der jüdischen Gemeinschaft in Berlin seine uneingeschränkte Solidarität. Er nannte es ein großes Glück, dass es nach dem Holocaust wieder vielfältiges jüdisches Leben gebe. "Alle Jüdinnen und Juden in Berlin sollen wissen: Ihr seid nicht allein."

Wer die Berliner Geschichte kenne, den könne es nicht kalt lassen, wenn Davidsterne an Häuser geschmiert oder Brandsätze auf eine Synagoge geworfen würden. "Brandsätze auf Synagogen sind Brandsätze mitten ins Herz unserer Stadt." Berlin dürfe kein Angstraum für Jüdinnen und Juden sein.

Die Polizei werde mit allen verfügbaren Mitteln für Sicherheit in Berlin und für den Schutz jüdischen Lebens sorgen. "Und wir werden die Täter finden und hart bestrafen", so Wegner - auch mit Blick auf Straftaten wie Volksverhetzung. "Dieser Senat duldet keine Rechtfertigung, er duldet keine Verharmlosung, keine Relativierung und erst recht keine Verherrlichung des Terrors der Hamas", fügte er hinzu. "Dieser Senat handelt."

Wegner will Hass und Intoleranz nicht tolerieren

Hass passe nicht zu einem weltoffenen und toleranten Berlin, so Wegner. Er appellierte an alle Menschen in der Stadt, dagegen aktiv zu werden. "Unser Berlin ist stärker als Hass und Ausgrenzung", sagte er. "In dieser Stadt darf und wird niemals Intoleranz auf Toleranz treffen."

In der aktuellen Situation müsse es um Zusammenhalt statt um Spaltung gehen. Wegner dankte in dem Zusammenhang Imamen, Rabbinern und Bischöfen für "Worte gegen Terror und Menschenverachtung" und für Aufrufe zu Zusammenhalt und Respekt. Und er betonte, dass auch die meisten Menschen in Berlin mit arabischen Wurzeln genauso betroffen vom Hamas-Terror und voller Trauer seien und sich Frieden wünschten - sowohl auf Berlins Straßen wie im Nahen Osten.

Wegner erinnnert auch an Ofer im Gazastreifen

Die Bilder des barbarischen Massakers der palästinensischen Hamas in Israel machten sprachlos, sagte Wegner. "Und sie zwingen uns gleichzeitig zu einer klaren Haltung." Wegner weiter: "Aber wir denken auch an die Menschen in Gaza. Auch die Familien und Kinder in Gaza sind Opfer der Hamas."

Bei dem Terrorangriff der im Gazastreifen herrschenden radikalislamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober und den Tagen danach waren nach offiziellen Angaben mehr als 1400 Israelis getötet worden. Bei den folgenden Luftschlägen der israelischen Armee auf den Gazastreifen starben seither nach Angaben der Palästinenser Tausende Menschen.

In Berlin, wo viele Juden und Palästinenser leben, gilt die Situation als sehr angespannt. Seit dem Angriff auf Israel gab es mehrere pro-palästinensische Demonstrationen, bei denen einige Teilnehmer die islamistische Hamas bejubelten. Zuletzt kam es auch zu Gewaltausbrüchen. Die Polizei verbot mehrere Demonstrationen.

Dank an Polizei

Ausdrücklich dankte Wegner der Berliner Polizei für ihren Einsatz zum Schutz jüdischen Lebens und zur Durchsetzung von Recht und Gesetz bei Demonstrationen. "Diese Frauen und Männer stehen in vorderster Reihe", sagte er. "Alle diese Frauen und Männer, die Tag für Tag für unsere Sicherheit eintreten, können sicher sein: Auch sie sind nicht allein." Der Senat stehe feste an ihrer Seite.

(dpa)