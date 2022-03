Abstiegskampf

12.03.2022

Bobic zur Korkut-Zukunft: Wird kein Hauruck geben

Fußball-Bundesligist Hertha BSC will "in Ruhe" über die Zukunft von Tayfun Korkut nach der nächsten Pleite entscheiden, Geschäftsführer Fredi Bobic kündigte eine Stellungnahme aber für diesen Sonntag an.