Planung erst nach Saison: Hertha legt Fokus auf Mini-Chance

Der Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga behindert Hertha BSC die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit.

"Auch wenn die Chance noch so klein ist, die wollen wir nutzen", sagte Sportdirektor Benjamin Weber auf der Spieltags-Pressekonferenz am Donnerstag vor dem Heimspiel gegen den VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr/Sky), "aufgegeben hat niemand, wir müssen aber realistisch sein und sehen, ob wir beim Spiel in Wolfsburg am letzten Spieltag noch eine Chance bekommen."

Hertha liegt mit 25 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz, fünf Punkte hinter dem Relegationsplatz. Ein Sieg gegen den Tabellen-15. ist Pflicht. Selbst ein Punkt reicht nicht aus, um den Abstieg bereits am vorletzten Spieltag am Samstag zu verhindern. "Wir werden alles dransetzen, die Spiele zu gewinnen", sagte Weber, der in der Mannschaft "grundsätzlich das Potenzial" der Bundesliga-Tauglichkeit erkenne. "Aber wir haben aber zu viele Fehler gemacht." Auf der Mitgliederversammlung am vergangenen Sonntag hatte Andreas "Zecke" Neuendorf, Direktor Akademie und Lizenzspielerbereich, den Profis die Tauglichkeit abgesprochen und die Kaderzusammenstellung der letzten fünf Transferphasen scharf kritisiert.

Angesichts der beiden Aufgaben gegen Bochum und in Wolfsburg wird Weber auch erst dann die neue Kaderplanung aufnehmen, wenn klar ist, in welcher Liga Hertha in der kommenden Spielzeit an den Start geht. "Eine klare Analyse werde es erst nach der Saison geben", sagte der 43-Jährige. Angesichts der unklaren Lage werden deshalb beim letzten Heimspiel am Samstag auch keine Spieler verabschiedet.

