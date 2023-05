Britischer Prinz Edward besucht Potsdam

Der britische Prinz Edward schließt seinen Berlin-Besuch mit einem Abstecher nach Brandenburg ab.

Er will sich am Dienstag im Potsdamer Ortsteil Groß Glienicke über das Alexander Haus informieren. Der frühere Präsident der Berliner Ärztekammer, Alfred Alexander, hatte dort ein Sommerhaus gebaut. Er floh im Jahr 1936 vor den Nationalsozialisten nach England. Ein Verein von Anwohnern und Mitgliedern der Familie Alexander, der sich 2013 gründete, hat das Haus restauriert und will es zu einem Ort für Bildung und Versöhnung machen.

Prinz Edward, jüngster Bruder von König Charles III., will sich nach Angaben der britischen Botschaft über diese Gemeinschaftsarbeit vor allem mit Geflüchteten und über die Arbeit mit Schülern und Studierenden informieren, die sich auf Bildung und Versöhnung konzentriert. Am Montag hatte sich der Herzog von Edinburgh - das ist sein offizieller Titel - in Berlin mit Schülern über das Jugendprogramm "Duke of Edinburgh's International Award" ausgetauscht.

(dpa)